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Навального доставят в суд на процесс по делу о клевете на ветерана

Обновлено в 17:31 Оппозиционера Алексея Навального доставят на выездное заседание мирового суда, которое пройдет 5 февраля в Бабушкинском суде столицы в рамках дела о клевете на ветерана.В источнике
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С чего всё началось

Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана

Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
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В пятницу пройдет еще один суд над Навальным

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