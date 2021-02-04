Навального доставят в суд на процесс по делу о клевете на ветерана
Обновлено в 17:31 Оппозиционера Алексея Навального доставят на выездное заседание мирового суда, которое пройдет 5 февраля в Бабушкинском суде столицы в рамках дела о клевете на ветерана.В источнике
С чего всё началось
Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана
Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
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