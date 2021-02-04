Обновлено в 17:31 Оппозиционера Алексея Навального доставят на выездное заседание мирового суда, которое пройдет 5 февраля в Бабушкинском суде столицы в рамках дела о клевете на ветерана.

С чего всё началось Навального лично привезут в суд по делу о клевете на ветерана Блогер Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева. РИА Новости вчера в 09:07