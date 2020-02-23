Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

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