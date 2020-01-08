Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruБагдад подвергся ракетному обстрелу

Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу.
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Что случилось этой ночью: четверг, 9 января

Интерфаксвчера в 23:30

Арабские телеканалы узнали о падении ракет в «зеленой зоне» Багдада

РБКвчера в 16:44

СМИ: Пострадавших при ракетном обстреле Багдада нет

RT на русскомвчера в 16:39

СМИ: в «зеленой зоне» Багдада упали несколько ракет

ТАССвчера в 15:56

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Известиявчера в 15:52

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Газета.Ruвчера в 16:07

При падении двух ракет в зеленой зоне Багдада никто не пострадал

РИА Новостивчера в 16:32
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Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Авто

В Porsche рассказали о новинках для России на 2020 год

В начале 2020 года в России появятся полноприводные модификации моделей 911 Carrera 4 и 911 Carrera 4 Cabriolet.
Тарантас Ньюс 00:55
Общество

Вступил в силу запрет на ввоз в Россию китайских морепродуктов

С 9 января 2020 года вступает в силу запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию морепродуктов из Китая.
Online47.ru 01:25
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до одного дня

Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить новогодние каникулы и оставить только один выходной день - 1 января.
Открытый Нижний вчера в 16:31
Общество

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел проверку 6 января

Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техническую проверку 6 января, заявили представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
ФАН вчера в 03:39
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета вчера в 16:13
Происшествия

На Речной в Брянске из-за аварии образовалась пробка

На настоящий момент в направлении вокзала из Бежицкого района образовалась пробка. Об этом горожане сообщают в соцсети.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 22:38
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru вчера в 08:31
Транспорт

В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Lenta.ru 01:08
Хоккей

Генменеджер «Вашингтона»: «Если Овечкин продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс догнать Гретцки»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может повторить достижение Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
ProstoProSport 01:05
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
RT на русском вчера в 22:26
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости 01:00
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 21:13
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Политика

Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани

Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.
РБК вчера в 19:27
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области

Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Известия 00:41
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости 06 января в 12:04
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Общество

Российских школьников научат безопасному поведению в Сети

В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Известия вчера в 16:46
Происшествия

В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей

Сотрудники полиции выяснили, что в период с 4 по 6 января неизвестный, повредив пластиковое окно, забрался в дом и похитил 3 миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы.
РИА Новости 00:38
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:27
Теннис

Обидчица Шараповой выбила 1-ю ракету мира Барти из турнира в Брисбене

На счету Брэди 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Барти подала навылет 3 раза, совершила 2 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
Sport24.ru вчера в 23:05
Происшествия

В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря

Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 01:13
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