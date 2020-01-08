Армия и оружие
BFM.ruБагдад подвергся ракетному обстрелу
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Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Авто
В Porsche рассказали о новинках для России на 2020 год
В начале 2020 года в России появятся полноприводные модификации моделей 911 Carrera 4 и 911 Carrera 4 Cabriolet.
Общество
Вступил в силу запрет на ввоз в Россию китайских морепродуктов
С 9 января 2020 года вступает в силу запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию морепродуктов из Китая.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до одного дня
Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить новогодние каникулы и оставить только один выходной день - 1 января.
Общество
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел проверку 6 января
Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техническую проверку 6 января, заявили представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Армия и оружие
Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Происшествия
На Речной в Брянске из-за аварии образовалась пробка
На настоящий момент в направлении вокзала из Бежицкого района образовалась пробка. Об этом горожане сообщают в соцсети.
Армия и оружие
Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак
Транспорт
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права
Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Хоккей
Генменеджер «Вашингтона»: «Если Овечкин продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс догнать Гретцки»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может повторить достижение Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном
Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани
Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области
Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Российских школьников научат безопасному поведению в Сети
В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Происшествия
В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
Сотрудники полиции выяснили, что в период с 4 по 6 января неизвестный, повредив пластиковое окно, забрался в дом и похитил 3 миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы.
Спорт
МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Теннис
Обидчица Шараповой выбила 1-ю ракету мира Барти из турнира в Брисбене
На счету Брэди 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Барти подала навылет 3 раза, совершила 2 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта.
Происшествия
В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.