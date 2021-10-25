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Багеты во Франции подорожали из-за неурожая пшеницы в России

Очень важный для французов продукт подорожал из-за неурожая пшеницы в России и на Украине, пишет The Local.
Комсомольская правда
Согласно информации издания, во французских булочных вырастут цены на багеты из-за скачка цены на пшеницы на 30%.
ПРАЙМ
Многие булочные по всей стране предупреждают посетителей, что цена багета может вырасти на 4-6 центов от средней цены на уровне чуть более $1.
Интерфакс
Как сообщил президент Национальной конфедерации булочников и кондитеров Франции Доминик Анракт, на данный момент средняя цена багета в стране составляет 90 центов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

AP: неурожай в России приведет к рекордному росту цен на багеты во Франции
Lenta.ru02:10
Багеты во Франции подорожали из-за неурожая пшеницы в России
Комсомольская правда25 октября в 12:18
Во Франции из-за российского неурожая пшеницы на 5-10% подорожали багеты
Solenka.info25 октября в 12:05
France Info: во французских булочных вырастут цены на багеты из-за скачка цены на пшеницы на 30%
ПРАЙМ25 октября в 10:53
Багет подорожает
Smotrim.ru25 октября в 10:07
Во Франции из-за российского неурожая подорожали багеты
Общественная служба новостей25 октября в 08:14
Из-за российского неурожая во Франции подорожали багеты
Газета.Ru25 октября в 08:00

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