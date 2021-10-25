Комсомольская правдаБагеты во Франции подорожали из-за неурожая пшеницы в РоссииОчень важный для французов продукт подорожал из-за неурожая пшеницы в России и на Украине, пишет The Local.Комсомольская правдаСогласно информации издания, во французских булочных вырастут цены на багеты из-за скачка цены на пшеницы на 30%.ПРАЙММногие булочные по всей стране предупреждают посетителей, что цена багета может вырасти на 4-6 центов от средней цены на уровне чуть более $1.ИнтерфаксКак сообщил президент Национальной конфедерации булочников и кондитеров Франции Доминик Анракт, на данный момент средняя цена багета в стране составляет 90 центов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаАгротаймГазета.RuНовый ДеньPlayboyrussia.comSolenka.infoРосбалтПодробнее о событииAP: неурожай в России приведет к рекордному росту цен на багеты во ФранцииLenta.ru02:10Багеты во Франции подорожали из-за неурожая пшеницы в РоссииКомсомольская правда25 октября в 12:18Во Франции из-за российского неурожая пшеницы на 5-10% подорожали багетыSolenka.info25 октября в 12:05France Info: во французских булочных вырастут цены на багеты из-за скачка цены на пшеницы на 30%ПРАЙМ25 октября в 10:53Багет подорожаетSmotrim.ru25 октября в 10:07Во Франции из-за российского неурожая подорожали багетыОбщественная служба новостей25 октября в 08:14Из-за российского неурожая во Франции подорожали багетыГазета.Ru25 октября в 08:00Показать ещёОценить10Поделиться