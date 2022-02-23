WASP-121b в два раза массивнее Юпитера и обращена к звезде, вокруг которой совершает оборот всего за 30 часов, всегда одним и тем же полушарием, поэтому температура верхних слоев атмосферы на дневной стороне достигает более трех тысяч кельвинов.