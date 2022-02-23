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Baijiahao: российская армия может уничтожить американскую своими ракетами

Боеспособность российских вооруженных сил вызывает беспокойство у США, пишет китайский портал Baijiahao
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РИА Новости
По словам авторов, Россия обладает мощным ракетным арсеналом, способным за секунды стереть с лица земли целый город.
News.ru
В материале идет речь о таком сверхмощном ракетном вооружении Российской армии как МБР Р-36М2 «Воевода» и зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) «Тор», которые могут противостоять американским беспилотникам, основную ставку на которые делает командование США.
Национальная служба новостей
Вдобавок ракета способна одновременно нести десять боеголовок, что позволяет создать колоссальную разрушительную силу.
ИноСМИ

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