В материале идет речь о таком сверхмощном ракетном вооружении Российской армии как МБР Р-36М2 «Воевода» и зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) «Тор», которые могут противостоять американским беспилотникам, основную ставку на которые делает командование США.
Верховная рада Украины в среду приняла постановление, которым предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы и Совета Федерации РФ, соответствующее постановление поддержали 322 депутата при необходимом минимуме 226 голосов.
WASP-121b в два раза массивнее Юпитера и обращена к звезде, вокруг которой совершает оборот всего за 30 часов, всегда одним и тем же полушарием, поэтому температура верхних слоев атмосферы на дневной стороне достигает более трех тысяч кельвинов.
"К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН", - сообщил Лавров.