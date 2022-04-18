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Байден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку Украины

Президент США Джо Байден во вторник проведет закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.
РИА Новости
"Президент проведет защищенный видеоразговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжающуюся поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности", - заявили в Белом доме.
Газета.Ru
Разговор начнется в 9.45 (16.45 мск), а в 11.40 (18.40 мск), согласно расписанию, Байден отправится в поездку в штат Нью-Гемпшир, в 800 километрах от Вашингтона.
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Байден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку Украины
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Президент США Байден перед командировкой по стране обсудит с союзниками Украину
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Байден обсудит с союзниками меры в отношении России 19 апреля
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Байден во вторник обсудит с союзниками координацию мер против России
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