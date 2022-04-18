ТАССБайден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку УкраиныПрезидент США Джо Байден во вторник проведет закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.РИА Новости"Президент проведет защищенный видеоразговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжающуюся поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности", - заявили в Белом доме.Газета.RuРазговор начнется в 9.45 (16.45 мск), а в 11.40 (18.40 мск), согласно расписанию, Байден отправится в поездку в штат Нью-Гемпшир, в 800 километрах от Вашингтона.РИА НовостиРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКПрофильПолитРоссияТелеканал 360°Life.ruГлавный региональныйГазета.RuФАНRB НовостиREGNUMПодробнее о событииБайден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку УкраиныИзвестия21:16Президент США Байден перед командировкой по стране обсудит с союзниками УкраинуРИА Новости20:48Байден проведет видеозвонок с союзниками США о ситуации на Украине и мерах против РоссииLenta.ru19:24Байден обсудит с союзниками меры в отношении России 19 апреляРБК20:20Байден во вторник обсудит с союзниками координацию мер против РоссииОбщественная служба новостей19:35Байден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку УкраиныТАСС19:25Байден проведет разговор с союзниками по поводу УкраиныКоммерсантъ20:27Показать ещёОценить115Поделиться