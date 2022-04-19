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Байден 19 апреля по видеосвязи обсудит с союзниками США ситуацию вокруг Украины

Американский лидер Джо Байден 19 апреля по видеосвязи обсудит с лидерами стран — партнёров США координацию мер против России и поддержку Украины.
RT на русском
Разговор начнется в 9.45 (16.45 мск), а в 11.40 (18.40 мск), согласно расписанию, Байден отправится в поездку в штат Нью-Гемпшир, в 800 километрах от Вашингтона.
РИА Новости
Начало разговора запланировано на 09:45 по местному времени (16:45 мск).
REGNUM
13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны.
Известия

Подробнее о событии

Байден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку Украины
Известия21:16
Байден проведет видеозвонок с союзниками США о ситуации на Украине и мерах против России
Lenta.ru19:24
Байден проведет разговор с союзниками по поводу Украины
Коммерсантъ20:27
Байден обсудит с союзниками меры в отношении России 19 апреля
РБК20:20
Байден во вторник обсудит с союзниками координацию мер против России
Общественная служба новостей19:35
Байден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку Украины
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Президент США Байден перед командировкой по стране обсудит с союзниками Украину
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