RT на русскомБайден 19 апреля по видеосвязи обсудит с союзниками США ситуацию вокруг УкраиныАмериканский лидер Джо Байден 19 апреля по видеосвязи обсудит с лидерами стран — партнёров США координацию мер против России и поддержку Украины.RT на русскомРазговор начнется в 9.45 (16.45 мск), а в 11.40 (18.40 мск), согласно расписанию, Байден отправится в поездку в штат Нью-Гемпшир, в 800 километрах от Вашингтона.РИА НовостиНачало разговора запланировано на 09:45 по местному времени (16:45 мск).REGNUM13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны.ИзвестияЧитать далееСвернутьПрофильПрофильРБКПолитРоссияТелеканал 360°Главный региональныйФАНГазета.RuRB НовостиИА Красная ВеснаРЕН ТВLife.ruREGNUMРосбалтПодробнее о событииБайден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку УкраиныИзвестия21:16Байден проведет видеозвонок с союзниками США о ситуации на Украине и мерах против РоссииLenta.ru19:24Байден проведет разговор с союзниками по поводу УкраиныКоммерсантъ20:27Байден обсудит с союзниками меры в отношении России 19 апреляРБК20:20Байден во вторник обсудит с союзниками координацию мер против РоссииОбщественная служба новостей19:35Байден 19 апреля обсудит с союзниками координацию мер против России и поддержку УкраиныТАСС19:25Президент США Байден перед командировкой по стране обсудит с союзниками УкраинуРИА Новости20:48Показать ещёОценить176Поделиться