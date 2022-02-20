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Байден 20 февраля созывает заседание Совета по нацбезопасности из-за ситуации на Украине

"Завтра президент созовёт заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине", — сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Life.ru
На следующий день Байден заявил, что нападение российских войск на Украину может произойти «в ближайшие недели» и даже «в ближайшие дни».
РБК
В последние несколько месяцев западные политики и средства массовой информации обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на украинскую территорию.
Новостной фронт
Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности Белого дома по ситуации на Украине
Эхо Москвы00:17
Президент США Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности из-за Украины
Lenta.ru19:35
Байден 20 февраля проведёт заседание совета по нацбезопасности по вопросу Украины
RT на русском18:39
Байден проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине
ТК Звезда18:49
Псаки: в воскресенье Байден соберет совет нацбезопасности из-за обострения на Украине
Газета.Ru18:47
Байден 20 февраля созовет заседание Совета нацбезопасности по Украине
РБК18:51
Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине
ТАСС18:39

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