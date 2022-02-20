Министерство иностранных дел Великобритании создаст специальное подразделение, в задачи которого будет входить противодействие российской «дезинформации» по теме Украины, сообщила глава ведомства Лиз Трасс.
Спецназ Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики 19 февраля обезвредил в Донецке группу украинских диверсантов, которые планировали провести взрывы на объектах инфраструктуры.
«НАТО принимает решения вместе с 30 странами-участницами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в Вашингтонском договоре», — сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).