«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — предположил Байден в ходе своего выступления перед согражданами в Белом доме, транслировавшемся на YouTube-канале Guardian News
«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — предположил Байден в ходе своего выступления перед согражданами в Белом доме, транслировавшемся на YouTube-канале Guardian News.