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Байден: Китай и Россия хотели бы, чтобы США продолжили тратить деньги на Афганистан

Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали вкладывать ресурсы в Афганистан, тратя миллионы долларов, заявил президент США Джо Байден.
RT на русском
Президент утверждает, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается.
Взгляд.ру
15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
Lenta.ru
Россия вывезла из Кабула часть сотрудников посольства.
URA.Ru

С чего всё началось

«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — предположил Байден в ходе своего выступления перед согражданами в Белом доме, транслировавшемся на YouTube-канале Guardian News
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Байден заявил о желании РФ и Китая продолжения трат США на Афганистан

«Наши истинные стратегические соперники — Китай и Россия — ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — предположил Байден в ходе своего выступления перед согражданами в Белом доме, транслировавшемся на YouTube-канале Guardian News.
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