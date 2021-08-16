"Наши истинные стратегические соперники - Китай и Россия - ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан", - сказал он.
Четыре года назад при участии компаний и университетов был организован международный конкурс, целью которого было стимулирование развития искусственного интеллекта для реальных сценариев, таких как подсчёт автомобилей, проезжающих через перекрёстки, или обнаружение аварий на автострадах.