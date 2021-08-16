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Байден: РФ и Китай рассчитывали, что США останутся в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно.
РИА Новости
"Наши истинные стратегические соперники - Китай и Россия - ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан", - сказал он.
ТАСС
Также американский лидер заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват республики «Талибаном»*.
RT на русском
15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
Lenta.ru

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