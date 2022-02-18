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Байден: Россия даже отдаленно не рассматривает возможность применения ядерного оружия

Россия не намерена задействовать ядерное оружие, считает президент США Джо Байден.
РБК
Президент России в субботу будет руководить учениями сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
РИА Новости
Также Байден заявил, что США не будут отправлять войска на Украину, пишет RT.
URA.Ru
В настоящее время, по мнению президента США, «подконтрольные Кремлю силы» провоцируют правительство в Киеве начать военные действия в Донбассе.
News.ru

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Байден выразил уверенность в неприменении Россией ядерного оружия
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