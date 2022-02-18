РБКБайден: Россия даже отдаленно не рассматривает возможность применения ядерного оружияРоссия не намерена задействовать ядерное оружие, считает президент США Джо Байден.РБКПрезидент России в субботу будет руководить учениями сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.РИА НовостиВ Донецке считают, что Киев готов к силовому решению конфликта.РИА НовостиРоссия неоднократно отрицала, что имеет агрессивные планы по отношению к Украине.РБКЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейРБКГлас НародаКомсомольская правдаРЕН ТВRostov gazetaГазета.RuREGNUMLife.ruИзвестияПятый каналФАНRT на русскомИА Красная ВеснаПодробнее о событииПрезидент США Байден не считает, что Россия планирует применять ядерное оружиеРИА Новости18:45Байден: Путин не намерен задействовать ядерное оружиеФАН17:13Президент США Байден не считает, что Москва изучает возможность применения ядерного оружияLenta.ru17:47Байден: Путин не планирует использовать ядерное оружиеNews.ru17:46Байден: не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружиеГазета.Ru17:28Байден: Россия даже отдаленно не рассматривает возможность применения ядерного оружияРБК17:23Байден не считает, что Путин рассматривает вариант применения ядерного оружияRT на русском17:49Показать ещёОценить116Поделиться