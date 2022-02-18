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Байден: Россия даже отдаленно не рассматривает возможность применения ядерного оружия

Россия не намерена задействовать ядерное оружие, считает президент США Джо Байден.
РБК
Президент России в субботу будет руководить учениями сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
РИА Новости
В Донецке считают, что Киев готов к силовому решению конфликта.
РИА Новости
Россия неоднократно отрицала, что имеет агрессивные планы по отношению к Украине.
РБК

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Президент США Байден не считает, что Россия планирует применять ядерное оружие
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Байден: Путин не намерен задействовать ядерное оружие
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Президент США Байден не считает, что Москва изучает возможность применения ядерного оружия
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Байден: Путин не планирует использовать ядерное оружие
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Байден: не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие
Газета.Ru17:28
Байден: Россия даже отдаленно не рассматривает возможность применения ядерного оружия
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