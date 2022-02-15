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Байден: США не являются угрозой для России и не планируют размещать ракеты на Украине

США не являются угрозой для России и не планируют размещать ракеты на Украине.
RT на русском
Соответствующее заявление сделал американский лидер Джо Байден.
ТК Звезда
Байден также обратился к российскому народу с заявлением о том, что не верит в желание России вести войну с Украиной.
ТАСС
Байден отметил, что США готовы к дипломатическому взаимодействию с Россией для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом.
Газета.Ru

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