«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — рассказал собеседник агентства.
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт 15 февраля заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости.
Представители польской студии анонсировали выход новой версии Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Разработчики представили видео с геймплеем игры для обеих приставок.