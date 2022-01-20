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Байден: США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими военными

Президент США Джо Байден заявил, что США расценят любое пересечение границы Украины российскими военными как "вторжение".
РИА Новости
"Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму", - утверждал он.
ТАСС
Россия неоднократно опровергала возможность военного вторжения на Украину, заявляя, что нападать ни на кого не собирается.
РБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

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