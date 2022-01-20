"Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму", - утверждал он.
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну дал свой прогноз на грядущий объединительный поединок с временным обладателем пояса чемпиона Сирилом Ганом, против которого он проведет бой в главном событии турнира UFC 270, который пройдет в ночь на 23 января.
Как писал "Кавказский узел", 19 января организация Алексея Навального опубликовала расследование "Дворец для Путина" о строительстве на мысе Идокопас под Геленджиком самого большого частного дома в России.