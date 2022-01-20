РИА НовостиБайден: США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими военнымиПрезидент США Джо Байден заявил, что США расценят любое пересечение границы Украины российскими военными как "вторжение".РИА НовостиБайден заявил о готовности США принять меры, если РФ будет действовать против Украины невоенными методами.ТАССАмериканский лидер, что Москву также ждут тяжелые последствия в случае применения невоенных мер против Киева.Lenta.ruВ числе санкций Байден анонсировал запрет для российских банков на осуществление операций с долларами.РамблерЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruКомсомольская правдаРидусИзвестияРБКРамблерLife.ruНовые ИзвестияЦентральная Служба НовостейРЕН ТВЦарьградГазета.RuНТВRT на русскомНовый ДеньВечерняя МоскваРусская ПланетаREGNUMАктуальные комментарииПодробнее о событииПрезидент США Байден: Россия может напасть на Украину не напрямуюРБК14:07Байден: мы объявим вторжением любой шаг военных РФ через границу УкраиныREGNUM13:55Байден заявил, что США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими войскамиКомсомольская правда12:01Байден будет считать вторжением любое пересечение ВС РФ границы УкраиныИнтерфакс12:48Байден: США посчитают вторжением на Украину любое пересечение ее границы войсками РФТАСС12:38Байден предупредил о санкциях за любое пересечение границ Украины российскими военнымиВзгляд.ру12:36Байден: США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими военнымиРИА Новости12:50Показать ещёОценить321Поделиться