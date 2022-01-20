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Байден: США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими военными

Президент США Джо Байден заявил, что США расценят любое пересечение границы Украины российскими военными как "вторжение".
РИА Новости
Байден заявил о готовности США принять меры, если РФ будет действовать против Украины невоенными методами.
ТАСС
Американский лидер, что Москву также ждут тяжелые последствия в случае применения невоенных мер против Киева.
Lenta.ru
В числе санкций Байден анонсировал запрет для российских банков на осуществление операций с долларами.
Рамблер

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Президент США Байден: Россия может напасть на Украину не напрямую
РБК14:07
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REGNUM13:55
Байден заявил, что США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими войсками
Комсомольская правда12:01
Байден будет считать вторжением любое пересечение ВС РФ границы Украины
Интерфакс12:48
Байден: США посчитают вторжением на Украину любое пересечение ее границы войсками РФ
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Байден: США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими военными
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