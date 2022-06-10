Будьте в Плюсе

Байден: американские нефтяные компании вынуждают граждан покупать бензин за рекордную цену

Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин.
РИА Новости
«Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году», — заявил американский лидер.
Lenta.ru
Глава страны сделал особый акцент на том, что у нефтяных компаний есть огромное количество разрешений на разработку нефтяных скважин.
Ореанда-Новости
«Exxon, начни инвестировать и платить налоги», — передаёт ТАСС слова президента Соединённых Штатов.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Джо Байден сравнил прибыль нефтяных компаний США с заработком Бога
Говорит Москва15:50
Байден раскритиковал нефтяные компании за то, что они наживаются на рядовых гражданах
Ореанда-Новости15:25
Байден: американские нефтяные компании вынуждают граждан покупать бензин за рекордную цену
Lenta.ru14:55
Байден: нефтяные компании США вынуждают граждан покупать бензин за рекордную цену
Общественная служба новостей15:13
Байден раскритиковал нефтяные компании США
ТАСС14:55
Байден: нефтяные компании зарабатывают больше денег, не производя больше нефти
РИА Новости15:23

Интересное

Мишустин подписал распоряжение о выходе России из турорганизации ООН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
РБК15:16

В Сербии задержали генерала СБУ с миллионами долларов и драгоценностями

В Сербии при пересечении границы арестовали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ (Службы безопасности Украины) Андрея Наумова.
Российская газета15:53

Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе

В XX веке США выстроили к югу от своих границ гигантский неоколониальный анклав.
РИА Новости01:00

Минцифры заморозило проект электронного паспорта на неопределенный срок

Минцифры РФ приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок.
ТАСС15:49

Посла России вызвали в МИД Эстонии в связи со словами Путина о внешней политике Петра I

Российского посла Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии в связи с высказыванием президента России Владимира Путина о внешней политике императора Петра I. Об этом говорится в сообщении на сайте эстонского внешнеполитического ведомства.
RT на русском13:12

Байден считает, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин

Американский президент Джо Байден в пятницу признал, что инфляция стала "подлинным вызовом" для США, но попытался возложить вину за это на Россию.
ТАСС15:08

DM: президент Финляндии отменил встречу с королем Швеции на фоне учений РФ на Балтике

Президент Финляндии Саули Ниинистё отменил встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом и его супругой королевой Сильвией из-за учений России в Балтийском море.
ТАСС06:32

Глава Севастополя сообщил о тренировочной отработке системы ПВО

В Севастополе прошла тренировочная отработка системы противовоздушной обороны с одного из кораблей Черноморского флота.
РБК15:10

В Херсонской области военнослужащих ВСУ обязали сдать оружие и встать на учет

Военный комендант Херсонской области издал приказ, в соответствии с которым военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также членам территориальной обороны, находящимся на территории области, необходимо прибыть в военную комендатуру региона, встать на учет, добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывные устройства.
ТАСС14:05

В администрации в Запорожской области заявили, что выдача паспортов РФ начнется 11 июня

"Завтра жители освобожденной территории Запорожской области начнут получать паспорта граждан России, то есть станут полноценными гражданами нашей большой единой Родины", — сказал Рогов.
Газета.Ru16:01