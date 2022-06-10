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Байден: американские нефтяные компании вынуждают граждан покупать бензин за рекордную цену

Президент США Джо Байден обвинил американские нефтяные компании в погоне за сверхприбылью за счет граждан, которые вынуждены платить рекордную цену за бензин.
РИА Новости
«Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году», — заявил американский лидер.
Lenta.ru
«Exxon, начни инвестировать и платить налоги», — передаёт ТАСС слова президента Соединённых Штатов.
Говорит Москва
По мнению экспертов, стоимость топлива будет только повышаться.
Общественная служба новостей

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Байден: нефтяные компании США вынуждают граждан покупать бензин за рекордную цену
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