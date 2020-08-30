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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Байдена на сайте его предвыборной кампании сказано
, что действующий президент надеется на поддержку его кандидатуры со стороны российских властей, которые "скроют ужасающие провалы (Трампа), которые ввергли нас в многочисленные кризисы".
Интерфакс00:49
Подробнее о событии
РБК

Байден счел отмену брифингов попыткой скрыть помощь Трампу от Путина

РБК02:57
Газета.Ru

Байден обвинил Трампа в попытке скрыть помощь от Путина

Газета.Ru02:56
Lenta.ru

Трампа обвинили в попытках утаить помощь Путина

Lenta.ru23:30
ТАСС

Штаб Байдена призвал возобновить брифинги разведки для Конгресса

ТАСС23:59
Интерфакс

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Интерфакс00:49
Коммерсантъ

Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Коммерсантъ23:32
Московский Комсомолец

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием российского «вмешательства»

Московский Комсомолец01:04

Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области
РИА Новости07:15

Россиянам назвали различия коронавируса и гриппа

Профессор Московского государственного университета, доктор биологических наук Алексей Аграновский утверждает, что у коронавирусной инфекции существует несколько основных симптомов, которые нельзя встретить при заболевании простым гриппом.
ToDay News Ufaвчера в 14:19
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Кравчук заявил о готовности посетить ДНР

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук согласился посетить неподконтрольные Киеву территории на Донбассе вместе со своим заместителем Витольдом Фокиным, если им будут предоставлены гарантии безопасности.
Газета.Ru06:29
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Президент Сирии утвердил состав нового правительства

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел Али Абдалла Айюб и Валид аль-Муаллем сохранили свои посты, сообщила канцелярия президента в Twitter.
РИА Новости05:51
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Протесты в Белоруссии сочли бессмысленными без сноса памятников Ленину

«Если вы при своих протестах, которые уже чуть ли не месяц происходят, не завалили того лысого старого сифилитика-болвана, то грош вам цена!» — сказал Дроздов, подчеркнув, что «национально-освободительная борьба не может происходить под памятником Ленину и на проспекте Ленина».
Lenta.ru04:53
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