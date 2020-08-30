Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Байдена на сайте его предвыборной кампании сказано
, что действующий президент надеется на поддержку его кандидатуры со стороны российских властей, которые "скроют ужасающие провалы (Трампа), которые ввергли нас в многочисленные кризисы".
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Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием российского «вмешательства»
Московский Комсомолец01:04