Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Политическая Экспертиза 12

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.