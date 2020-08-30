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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.В источнике
С чего всё началось
«И он не хочет, чтобы американский народ узнал о тех шагах, которые Владимир Путин предпринимает, чтобы помочь Трампу переизбраться, или почему Путин так хочет вмешаться, ведь внешняя политика Трампа была большим подарком для Кремля»,— говорится в заявлении
 господина Байдена.
Коммерсантъ23:32
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REGNUM

Байден: отменив брифинги разведки, Трамп скрывает «вмешательство России»

REGNUM02:17
Коммерсантъ

Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Коммерсантъ23:32
РБК

Байден счел отмену брифингов попыткой скрыть помощь Путина Трампу

РБК00:51
ТАСС

Штаб Байдена призвал возобновить брифинги разведки для Конгресса

ТАСС23:59
Интерфакс

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Интерфакс00:49
Московский Комсомолец

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием российского «вмешательства»

Московский Комсомолец01:04
Lenta.ru

Трампа обвинили в попытках утаить помощь Путина

Lenta.ru23:30

Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ

Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
Навальный остается в немецкой клинике в коме и на ИВЛ
МонаВиста28 августа в 15:46
3,1K

Доступный витамин снижает риск смерти после 50 лет

Чтобы сохранить мышцы в старости, ученые советуют употреблять витамин С. Как сообщает Ufanotes.ru, ученые из Университета Восточной Англии советуют есть больше овощей и фруктов, которые содержат витамин С. В таком случае удастся сохранить хорошую физическую форму даже в солидном возрасте.
Доступный витамин снижает риск смерти после 50 лет
Уфимские Заметки27 августа в 12:28
11

Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомости28 августа в 15:42
12

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
2K

Разведка США отказалась от брифингов по вмешательству в выборы

Офис директора национальной разведки США больше не будет проводить брифинги по вопросу об иностранном вмешательстве в президентские выборы в ноябре этого года, сообщили CNN и NBC News со ссылкой на документы источники.
Интерфакс20:06
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В центр Минска стягиваются колонны из спецтехники и автозаков

Колонна двигалась около 7 часов утра (совпадает с московским) по проспекту Независимости, который ведет к одноименной площади и Дому правительства Белоруссии, где днем белорусская оппозиция намерена провести большую протестную акцию.
ТАСС02:16