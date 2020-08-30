Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.В источнике
С чего всё началось
«И он не хочет, чтобы американский народ узнал о тех шагах, которые Владимир Путин предпринимает, чтобы помочь Трампу переизбраться, или почему Путин так хочет вмешаться, ведь внешняя политика Трампа была большим подарком для Кремля»,— говорится в заявлении
господина Байдена.
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Московский Комсомолец01:04