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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Байдена на сайте его предвыборной кампании сказано
, что действующий президент надеется на поддержку его кандидатуры со стороны российских властей, которые "скроют ужасающие провалы (Трампа), которые ввергли нас в многочисленные кризисы".
Интерфакс00:49
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РБК

Байден счел отмену брифингов попыткой скрыть помощь Трампу от Путина

РБК02:57
Газета.Ru

Байден обвинил Трампа в попытке скрыть помощь от Путина

Газета.Ru02:56
Lenta.ru

Трампа обвинили в попытках утаить помощь Путина

Lenta.ru23:30
ТАСС

Штаб Байдена призвал возобновить брифинги разведки для Конгресса

ТАСС23:59
Интерфакс

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Интерфакс00:49
Коммерсантъ

Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Коммерсантъ23:32
Московский Комсомолец

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием российского «вмешательства»

Московский Комсомолец01:04

Локомотив — Зенит 0:0 (2-й тайм)

Арбитр Игорь Федотов назвал решение главного арбитра матча 6-го тура между "Локомотивом" и "Зенитом" отменить гол в ворота "сине-бело-голубых" верным.
Soccer.ru09:43

Страховые компании РФ привяжут полис ОСАГО к марке и модели автомобиля

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32CARS.ru09:46
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Google и Facebook отказались от прокладки кабеля между Гонконгом и США

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РИА Новости09:14

64 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 49 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:06
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Газета.Ru08:02
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