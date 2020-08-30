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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что разведка отменила брифинги для Конгресса о безопасности выборов, чтобы скрыть помощь президента России Владимира Путина кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.В источнике
С чего всё началось
В заявлении Байдена на сайте его предвыборной кампании сказано
, что действующий президент надеется на поддержку его кандидатуры со стороны российских властей, которые "скроют ужасающие провалы (Трампа), которые ввергли нас в многочисленные кризисы".
Интерфакс00:49
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Интерфакс

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Интерфакс00:49
Газета.Ru

Байден обвинил Трампа в попытке скрыть помощь от Путина

Газета.Ru02:56
Московский Комсомолец

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием российского «вмешательства»

Московский Комсомолец01:04
ТАСС

Штаб Байдена призвал возобновить брифинги разведки для Конгресса

ТАСС23:59
РБК

Байден счел отмену брифингов попыткой скрыть помощь Трампу от Путина

РБК02:57
Коммерсантъ

Байден: брифинги разведки отменили, чтобы скрыть помощь Путина Трампу

Коммерсантъ23:32
Lenta.ru

Трампа обвинили в попытках утаить помощь Путина

Lenta.ru23:30

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Врач рассказала о пользе ношения бороды

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Live2401:26
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Известия03:29
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РИА Новости07:15
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РБК28 августа в 16:34
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