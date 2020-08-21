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РБК
РБК

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демпартии

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.В источнике
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РБК

Главный соперник Трампа: 10 фактов о Джо Байдене

РБК02:01
Новостной фронт

Байден обвинил Трампа во всех проблемах США, но не сказал, как будет исправлять ситуацию

Новостной фронт00:45
RT на русском

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

RT на русском23:12
ТАСС

Политолог указал на отсутствие живого общения Байдена с прессой

ТАСС01:21
РИА Новости

Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

РИА Новости23:16
Lenta.ru

Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Lenta.ru23:26
Интерфакс

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Интерфакс23:04

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Власти США намерены повторно добиваться смертного приговора Джохару Царнаеву за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, сообщил в интервью агентству The Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.
Газета.Ru02:40
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Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах

Обращаясь ко всем верующим, иерарх БПЦ заметил, что в порыве своих эмоций, непрощения взаимных обид и выяснения тех или иных обстоятельств можно "причинить непоправимый вред миролюбивому белорусскому народу и нашей дорогой родине".
РИА Новостивчера в 15:31

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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Глава антикоррупционной прокуратуры Украины подал в отставку

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что подал в отставку, текст приказа с подписью главы офиса генпрокурора от 21 августа он опубликовал в своем Facebook.
РИА Новости05:36