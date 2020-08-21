Байден согласился баллотироваться в президенты США от демпартии
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Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.В источнике
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