Будьте в Плюсе

Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана

Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью телеканала ABC.
РИА Новости
В настоящее время, по словам Байдена, в Афганистане остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.
РИА Новости
В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Взгляд.ру
15 августа боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном захвате Афганистана.
РБК

Подробнее о событии

Байден допустил сохранение ВС США в Афганистане после 31 августа
Взгляд.ру21:54
Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США
Эхо Москвы23:09
Байден допустил нахождение войск США в Афганистане после 31 августа
REGNUM19:05
Байден заявил, что войска США могут остаться в Афганистане после 31 августа
Lenta.ru18:47
Президент Байден: американские военные пробудут в Афганистане до эвакуации всех граждан США
РИА Новости18:30
Байден заявил, что войска США могут остаться в Афганистане даже после 31 августа
ТАСС18:22
Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана
РБК19:51

Интересное

Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли и недвижимости в 50 м от границы

Документ предполагает принудительное отчуждение земельных участков и объектов недвижимости на удалении до 50 м от границы с последующей передачей их Госпогранслужбе.
ТАССвчера в 16:10

Глава дипломатии Боррель: ЕС не может позволить России контролировать ситуацию вокруг Афганистана

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель полагает, что Евросоюз не может позволить России и Китаю контролировать ситуацию, сложившуюся вокруг Афганистана.
РИА Новости04:04

В «Единой России» подготовили законопроект о запрете въезда в РФ русофобам

Депутаты от фракции "Единая Россия" разработали законопроект, который призван запретить въезд в РФ иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны.
ТАСС03:20