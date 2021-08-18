РБКБайден допустил продление срока вывода войск США из АфганистанаАмериканские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости - даже после 31 августа, заявил президент Джо Байден в интервью телеканала ABC.РИА НовостиВ настоящее время, по словам Байдена, в Афганистане остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.РИА НовостиВ тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.Взгляд.ру15 августа боевики вошли в президентский дворец в Кабуле, а также объявили о полном захвате Афганистана.РБКЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКРБКТелеканал RTVIREGNUMТК ЗвездаИноСМИРосбалтМИР 24ФАНИзвестияРидусRT на русскомРоссийская газетаГазета.RuВоенное обозрениеРЕН ТВВестник КавказаПрофильCT newsПолитРоссияiReactorПодробнее о событииБайден допустил сохранение ВС США в Афганистане после 31 августаВзгляд.ру21:54Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан СШАЭхо Москвы23:09Байден допустил нахождение войск США в Афганистане после 31 августаREGNUM19:05Байден заявил, что войска США могут остаться в Афганистане после 31 августаLenta.ru18:47Президент Байден: американские военные пробудут в Афганистане до эвакуации всех граждан СШАРИА Новости18:30Байден заявил, что войска США могут остаться в Афганистане даже после 31 августаТАСС18:22Байден допустил продление срока вывода войск США из АфганистанаРБК19:51Показать ещёОценить63Поделиться