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Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Президент США Джо Байден полагает, что в ЕС рассматривают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Россия была вынуждена продавать нефть по цене ниже рыночной.
ТАСС
«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден.
РБК
Вашингтон совместно с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций.
РИА Новости
В начале недели, 31 мая, лидеры стран Европейского союза (ЕС) по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.
Lenta.ru

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Президент США Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рынка
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