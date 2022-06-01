«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден.
Администрация США не видит противоречий между стремлением избежать прямого конфликта с Россией и проведением "наступательных" киберопераций в поддержку Украины, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
На парковке, рассчитанной примерно на 10 тысяч автомобилей, обозреватель увидел «бескрайние ряды одинаковых кроссоверов Jolion», а по соседству с ними – более крупные кроссоверы Haval F7 и пикапы Great Wall Poer.