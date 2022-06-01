«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что "демократическая, независимая, суверенная и процветающая Украина", как говорил президент США Джо Байден, не нужна Вашингтону, об этом он написал в Telegram.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов скончался на территории Донбасса в сражении с иностранными наемниками, в числе которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант.
Ранее экс-канцлер неоднократно комментировала ситуацию вокруг Украины, 25 февраля она осудила в интервью агентству dpa российскую военную спецоперацию по демилитаризации Украины, выразила солидарность с Владимиром Зеленским и поддержала действия стран Запада.