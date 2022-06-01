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Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Президент США Джо Байден полагает, что в ЕС рассматривают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы Россия была вынуждена продавать нефть по цене ниже рыночной.
ТАСС
«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден.
РБК
Недавно лидеры стран ЕС договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из России.
Общественная служба новостей
Как сообщали в Еврокомиссии, запрет на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций.
Газета.Ru

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Байден заявил, что в ЕС обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной
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