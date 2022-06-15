Байден признал, что было потрачено большое количество средств, однако заявил, что экс-президенте Дональде Трампе произошло резкое возрастание дефицита резко, а все доходы обычно доставались только самым богатым.
В России идет проводят по созданию отечественной "экологичной" упаковки продуктов питания, чтобы заменить импортные аналоги, серийное производство ожидается уже в 2022 году, заявила в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал слова старшего заместителя министра обороны Колин Кола о поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).