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Байден, говоря об экономических проблемах в США, сорвался на крик

Байден признал, что было потрачено большое количество средств, однако заявил, что экс-президенте Дональде Трампе произошло резкое возрастание дефицита резко, а все доходы обычно доставались только самым богатым.
ТК Звезда
Видео опубликовано
 на канале News4 WSMV Nashville.
РБК
На повышенный тон главы государства обратили внимание Национальный комитет Республиканской партии, а также американские СМИ.
Известия
Многие в Сети отметили сходство кричащего Байдена с карикатурным мультипликационным персонажем из сериала "Симпсоны" дедушкой Абрахом, который имел привычку повышать голос.
РИА Новости

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