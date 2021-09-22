Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.
До конца 2021 года в России в дилерских центрах Porsche в Москве и Санкт-Петербурге появится 9 новых сверхбыстрых зарядных станций, а в 2022 году подобные терминалы должны появиться почти у всех российских дилеров марки.
Как и ожидалось, одними из главных звезд дорожки стали Аня Тейлор-Джой в Dior, Эмма Коррин в Miu Miu и Кейт Уинслет в Giorgio Armani, которая, кстати, выиграла в номинации «Лучшая актриса в мини-сериале».