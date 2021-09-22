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Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю на общих ценностях США и Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.
ТАСС
На переговорах в Белом доме Джонсон и Байден обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию.
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По мнению Джонсона и Байдена, AUKUS будет играть важную роль «в продвижении мира и стабильности», используя «компетенцию британцев, американцев и австралийцев для разрешения будущих вызовов».
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В контексте "общих ценностей" Джонсон и Байден упомянули и новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США – AUKUS, сообщает ТАСС.
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