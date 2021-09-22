Porsche создаст в России сеть сверхбыстрых зарядных станций для электромобилей

До конца 2021 года в России в дилерских центрах Porsche в Москве и Санкт-Петербурге появится 9 новых сверхбыстрых зарядных станций, а в 2022 году подобные терминалы должны появиться почти у всех российских дилеров марки.