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Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю на общих ценностях США и Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.
ТАСС
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия».
Взгляд.ру
Также Байден и Джонсон обсудили новый союз с Австралией AUKUS, вывод войск НАТО из Афганистана, климат, борьбу с коронавирусом и другие вопросы.
Ведомости
В контексте общих ценностей Джонсон и Байден упомянули новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США - AUKUS.
ТАСС

С чего всё началось

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи в Белом доме договорились о том, что их подход к отношениям с Россией и Китаем должен основываться на общих ценностях, сообщает
 канцелярия британского премьера.

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