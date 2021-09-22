Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи в Белом доме договорились о том, что их подход к отношениям с Россией и Китаем должен основываться на общих ценностях, сообщает
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«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств»,— указано в ответе ЦБ на запрос издания.