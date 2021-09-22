Прививочный тур на три дня в Сербию обойдется российским туристам в 13,8 тысячи рублей

Цены на туры BSIGroup начинаются от 580 евро (49,8 тысячи рублей) на одного человека — такую сумму туристы заплатят за перелет, трансфер, проживание в гостинице с завтраками, страховку и проезд к месту вакцинации и обратно.