Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи в Белом доме договорились о том, что их подход к отношениям с Россией и Китаем должен основываться на общих ценностях, сообщает
Television и продюсерскими компаниями Atlas Entertainment и Berlanti Productions разрабатывает биографический мини-сериал под названием The Comeback Girl, посвященный иконе комедийного жанра Джоан Риверз.
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, а ныне правозащитник Эдвард Сноуден (Edward Snowden) предостерёг пользователей Сети от использования популярного сервиса ExpressVPN — на то имеются веские основания.