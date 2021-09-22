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Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю на общих ценностях США и Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.
ТАСС
На переговорах в Белом доме Джонсон и Байден обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию.
Smotrim.ru
В Лондоне заявили, что Джонсон с нетерпением ждет «Саммита за демократию», который состоится в видеоформате 9–10 декабря и «поможет осуществить международные действия».
Взгляд.ру
В контексте общих ценностей Джонсон и Байден упомянули новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США - AUKUS.
ТАСС

С чего всё началось

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи в Белом доме договорились о том, что их подход к отношениям с Россией и Китаем должен основываться на общих ценностях, сообщает
 канцелярия британского премьера.

Подробнее о событии

Джонсон и Байден обсудили подход к России и Китаю на основе общих ценностей
Lenta.ru00:01
Байден и Джонсон согласовали подход к отношениям с Россией и Китаем
РБК21:57
Джонсон и Байден договорились о подходе к России и КНР на основе ценностей Британии и США
ТАСС20:12
Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю на общих ценностях США и Британии
РИА Новости20:29
Джонсон и Байден договорились об отношении к России
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Джонсон и Байден договорились подходить к отношениям с РФ и КНР на основе общих ценностей
Интерфакс20:01
Байден и Джонсон договорились о подходе к России и КНР
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