Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.
Ученые относительно недавно научились создавать и манипулировать ультрахолодными молекулами, однако они уже успели стать полезным инструментом для точных измерений, квантовых симуляций и обработки квантовой информации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и заявил о готовности к консультациям по ситуации вокруг "Северного потока — 2".
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев в беседе с РИА Новости назвал двойными стандартами отказ стран признавать итоги выборов в Госдуму на территории полуострова и отметил, что подобные инсинуации не имеют принципиального значения для крымчан.