Зеленский заявил о готовности к консультациям по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и заявил о готовности к консультациям по ситуации вокруг "Северного потока — 2".