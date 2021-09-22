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Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю на общих ценностях США и Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях, которые разделяют Лондон и Вашингтон.
ТАСС
На переговорах в Белом доме Джонсон и Байден обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию.
Smotrim.ru
Лидеры США и Великобритании договорились, что должны гуманитарными и дипломатическими средствами предотвратить кризис в Афганистане.
Коммерсантъ
Джо Байден и Борис Джонсон затронули вопросы отношений с Россией и Китаем.
Коммерсантъ

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Джонсон и Байден обсудили подход к России и Китаю на основе общих ценностей
Lenta.ru00:01
Байден и Джонсон согласовали подход к отношениям с Россией и Китаем
РБК21:57
Джонсон и Байден договорились предотвратить гуманитарный кризис в Афганистане
Коммерсантъ20:35
Джонсон и Байден договорились об отношении к России
Взгляд.ру20:40
Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю на общих ценностях США и Британии
РИА Новости20:29
Джонсон и Байден договорились подходить к отношениям с РФ и КНР на основе общих ценностей
Интерфакс20:01
Джонсон и Байден договорились о подходе к России и КНР на основе ценностей Британии и США
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