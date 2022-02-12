12 февраля в российском Минобороны сообщили, что в районе курильского острова Уруп фрегат «Маршал Шапошников» «применил соответствующие средства» против американской подлодки «Вирджиния», нарушившей территориальные воды России.
Доходность 10-летних гособлигаций коснулась 2,001%, а затем опустилась чуть ниже ключевого уровня в 2%. Потребительские цены в США значительно выросли в январе, продемонстрировав самый большой годовой прирост за последние 40 лет.
11 февраля МИД России представил примеры публикаций в западных СМИ, которые в рамках масштабной дезинформационной кампании способствуют распространению тезиса о так называемом «готовящемся вторжении России на Украину».