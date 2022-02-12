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Байден и Путин провели телефонный разговор о ситуации с Украиной

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин завершили телефонный разговор.
RT на русском
"Президент Джо Байден сегодня провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряженности на границах Украины", - говорится в сообщении Белого Дома.
Sputnik Армения
О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.
Взгляд.ру
Перед разговором с Байденом Путин побеседовал с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Белоруссии Александром Лукашенко.
РИА Новости

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