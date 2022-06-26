News.ruБайден и Шольц выступили за мирное решение конфликта на УкраинеПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц уверены, что конфликт на Украине рано или поздно должен быть урегулирован дипломатическим путем, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.News.ruСаммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.РИА НовостиКак писал сайт Kp.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что страны G7 обсудят дипломатические пути решения кризиса на Украине.Комсомольская правдаТакже во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruТК ЗвездаRT на русскомГЛАС.RUКомсомольская правдаНациональная служба новостейЯмал-МедиаГазета.RuПодробнее о событииСША и Германия выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на УкраинеRT на русском10:33Байден и Шольц считают, что конфликт на Украине должен разрешиться через переговорыКоммерсантъ10:05Белый дом заявил о призыве Байдена и Шольца к дипломатическому решению ситуации на УкраинеLenta.ru09:31Белый дом: США и ФРГ призвали добиться завершения украинского конфликта дипломатическиLife.ru09:35В США заявили, что Байден и Шольц выступают за дипломатическое решение по УкраинеТАСС09:32Белый дом заявил о солидарности Байдена и Шольца по решению кризиса на УкраинеГазета.Ru10:00Белый дом: США и ФРГ призвали добиваться урегулирования на Украине дипломатическим путемРИА Новости09:02Показать ещёОценить595Поделиться