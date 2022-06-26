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Байден и Шольц выступили за мирное решение конфликта на Украине

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц уверены, что конфликт на Украине рано или поздно должен быть урегулирован дипломатическим путем, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.
News.ru
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.
РИА Новости
Как писал сайт Kp.ru, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что страны G7 обсудят дипломатические пути решения кризиса на Украине.
Комсомольская правда
Также во встрече примет участие по видеосвязи Владимир Зеленский.
РИА Новости

Подробнее о событии

США и Германия выступили за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
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Белый дом заявил о призыве Байдена и Шольца к дипломатическому решению ситуации на Украине
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