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Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден провел в воскресенье телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, беседа продолжалась около 50 минут.
ТАСС
По словам представителя Белого дома, которые приводит Reuters, президенты двух стран должны были обсудить наращивание войск рядом с Украиной.
Коммерсантъ
Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива проведения разговора исходила от Вашингтона, причем «запросу предшествовало письменное обращение американской стороны».
НТВ
Байден и Зеленский беседовали в начале и конце января.
РИА Новости

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