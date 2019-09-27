с чего всё началось

Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости". Уточняется, что речь идет о расследовании деятельности компании Burisma Group.

Политика Роухани заявил о предложении Трампа отменить санкции против Ирана На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.

Общество Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.

Автоспорт Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

Армия и оружие Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Политика Госдума проверит публикации «Медузы» и других СМИ Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы ряда медиаресурсов.

Футбол Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом» При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".

Политика Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.

Интернет Реклама в интернете поставила пользователей сети под угрозу Пользователи сети стали жертвами вредоносного программного обеспечения, распространяющегося через рекламные объявления.

Футбол Российский вратарь дебютирует за «Бенфику» Российский голкипер Иван Злобин дебютирует в основе «Бенфики».

Политика Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Шоу-бизнес 55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.

Здоровье Медики назвали главные признаки микроинсульта Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Политика Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.

Культура Новым министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова Елена Харламова назначена новым министром культуры Московской области.

Политика Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.

Гаджеты Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Игры Valve вспомнила про Half-Life 2 и выпустила патч для всех частей сиквела Valve выпустила несколько дополнений к Half-Life 2 после релиза, но не стала работать над третьей частью, несмотря на положительные отзывы критиков и многочисленные просьбы фанатов.

Общество Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Происшествия В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Политика Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа «Газпрома» к Opal Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.