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Байден констатировал недостаточное снижение цен на бензин на фоне падения стоимости нефти

Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют на снижение стоимости нефти должным образом.
РИА Новости
"Сейчас, когда нефть упала в цене, американцы не увидели снижения. Я хочу, чтобы низкие цены приносили пользу потребителям, а не поддерживали прибыль", - отметил Байден в соцсетях.
Комсомольская правда
Байден по-прежнему связывает рост цен на нефть и соответственно стоимости бензина на заправках с российской спецоперацией на Украине.
В Татарстане
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон.
РИА Новости

Подробнее о событии

Байден заявил, что цены на бензин недостаточно реагируют на падение стоимости нефти
Комсомольская правда12:29
Байден недоволен тем, что цены на бензин в США не падают вслед за стоимостью нефти
ТАСС13:00
Байден посетовал на недостаточное снижение цен на бензин
Ореанда-Новости12:31
Байден высказался о недостаточном снижении цен на бензин
ФАН13:16
Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин
Говорит Москва12:18
Байден пожаловался на недостаточное снижение стоимости бензина
Общественная служба новостей12:13
Байден пожаловался, что цены на бензин не реагируют достаточно на снижение стоимости нефти
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