НАТО начало бы войну с Россией под предлогом Крыма, но попытку альянса предотвратила российская военная операция на Украине, считает духовный лидер Ирана Али Хаменеи По его мнению, Запад не хочет видеть Россию сильной, а Североатлантический альянс — это опасная организация.
Директор по маркетингу Hyundai в Европе сказал, что на фронте электромобилей еще многое предстоит сделать, поскольку компания намерена выпустить не менее 11 моделей с нулевым уровнем выбросов до конца десятилетия.
Российские военные в результате удара по пункту временной дислокации уничтожили до 200 боевиков украинского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В бундесвере остались лишь немного вооружений, которые можно было бы передать Украине как военную помощь, сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм.