Политика
ВедомостиБайден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Всего по результатам вторника будут распределены голоса 352 делегатов. Они на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты США от демократической партии. Ранее предварительные выборы прошли в 18 штатах, по их итогам за Байдена 670 делегатов, за Сандерса — 574.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:55, Ашберн
Экономика
Финансист оценил, как падение курса рубля отразится на россиянах
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков объяснил причины падения курса рубля и рассказал о последствиях для россиян.
Политика
Лексус и Вован разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
Армия и оружие
На параде Победы впервые покажут новые танки Т-90М
В Минобороны сообщили, что участником парада Победы в Москве 9 мая станет последняя модификация танка Т-90.
Шоу-бизнес
Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»
Происшествия
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Общество
ВС РФ разрешил спор о маткапитале при разводе
В ходе спора стороны заключили мировое соглашение, согласно которому жене и детям достается частный дом с участком и всеми пристройками, а муж получает иномарку Volkswagen и 453 026 руб. – стоимость своей доли в общей недвижимости.
Армия и оружие
В «Вертолетах России» рассказали о модернизации Ка-32
Холдинг "Вертолеты России" планирует до конца текущего года создать первый опытный образец модернизированного вертолета типа Ка-32 и приступить к его летным испытаниям к началу 2021 года, сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Политика
Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову
Россия предоставит защиту юридических прав задержанному в США Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания, заявил РИА Новости а среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Кино
В Сети появился трейлер мультфильма по игре Mortal Kombat
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Наука
Не оправдавшие ожидания матерей гиены прожили меньше
Ученые из Америки установили, что социальный статус взрослых пятнистых гиен полностью наследуется от матери и не зависит от того, как животные проявляли себя в процессе взросления.
Экономика
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса
Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.
Космос
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом
Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
Экономика
В Калининградской области начали выдавать льготную сельскую ипотеку
В Калининградской области начали выдавать льготную ипотеку по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».