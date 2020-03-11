Политика

ВедомостиВедомостиБайден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Всего по результатам вторника будут распределены голоса 352 делегатов. Они на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты США от демократической партии. Ранее предварительные выборы прошли в 18 штатах, по их итогам за Байдена 670 делегатов, за Сандерса — 574.
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Байден стал лидером праймериз демократов в четвертом штате

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