Политика
Газета.RuБайден лидирует на праймериз Демократической партии США
Больше всего делегатов было разыграно в Мичигане и Вашингтоне - 125 и 98. В первом уверенно лидирует Байден, набирая 52,7% голосов против 37,6% Сандерса. В Вашингтоне же кандидаты пока идут вровень - 32,7% у сенатора и 32,5% у бывшего вице-президента.
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Политика
Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи
Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Журнал Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину
На обложке российской версии журнала Tatler появилась трансгендерная женщина — Наташа Максимова.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Политика
ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Супруга рэпера несколько дней не появлялась в Сети после того, как Джиган оказался в наркологической клинике.
Происшествия
СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар
Новое уголовное дело – о взятке в особо крупном размере и служебном подлоге - возбуждено в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов, заключенного под стражу по обвинению в растрате и превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Политика
В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
Турция получит от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot только в том случае, если вернет в Россию ЗРК С-400 «Триумф».
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Политика
Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности
У правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.
Финансы
Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 83,81 копейки – до 81,0207 рубля, курс доллара – на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных регулятора.
Общество
В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
Происшествия
Вернувшихся из Италии и Кореи жителей Калмыкии проверят на коронавирус
По информации ведомства, во вторник у двух жителей Калмыкии, которые ранее прибыли из Италии и Кореи, были обнаружены признаки коронавирусной инфекции, результаты предварительного анализа оказались положительными, но повторный оказался отрицательным.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Футбол
Дринкуотер ударил головой Хоту на тренировке «Астон Виллы». Его могут досрочно вернуть в «Челси»
Полузащитник Дэниэл Дринкуотер может досрочно вернуться в «Челси» из аренды в «Астон Вилле».
Транспорт
«Разворачиваются и уезжают»: после введения санитарного контроля на границе с Польшей образовались огромные очереди
Трудности прохождения границы возникли после введения санитарного контроля из-за коронавируса.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Футбол
«Рубин» потерпел первое поражение при Слуцком
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Общество
Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль
Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Общество
В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса
В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Спорт
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.
Общество
Крупнейшая игровая выставка E3 отменяется из-за коронавируса
Electronic Entertainment Expo(E3), ежегодная выставка индустрии компьютерных игр, проводимая Entertainment Software Association, отменяется из-за проблем с коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Общество
Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане
В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Здоровье
Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.