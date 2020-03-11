Политика

Газета.RuГазета.RuБайден лидирует на праймериз Демократической партии США

Больше всего делегатов было разыграно в Мичигане и Вашингтоне - 125 и 98. В первом уверенно лидирует Байден, набирая 52,7% голосов против 37,6% Сандерса. В Вашингтоне же кандидаты пока идут вровень - 32,7% у сенатора и 32,5% у бывшего вице-президента.
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