Политика
ВедомостиБайден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Всего по результатам вторника будут распределены голоса 352 делегатов. Они на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты США от демократической партии. Ранее предварительные выборы прошли в 18 штатах, по их итогам за Байдена 670 делегатов, за Сандерса — 574.
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Политика
Госдума поддержала поправку о снятии ограничения президентских сроков
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, поддержали предложение о снятии ограничений на количество президентских сроков.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Армия и оружие
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
Происшествия
В Египте круизный корабль с коронавирусом покинули 48 пассажиров
48 пассажиров круизного теплохода, находящегося в египетском городе Луксор, сошли на берег после проверки на заражение коронавирусом, 10 марта сообщает издание Daily News Egypt со ссылкой на миздрав Египта.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Общество
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Экономика
Минфин не ждет рецессии в экономике России
Министерство финансов России не видит причин для рецессии в экономике страны, несмотря на падение цен на нефть и снижения курса рубля.
Хоккей
Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на 3 игры КХЛ
Капитан уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин по итогам пятой игры серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" дисквалифицирован на три матча, форвард омичей Денис Зернов – на один, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября
Mossovetinfo.ru – Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Финансы
Определен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Происшествия
В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Политика
Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Происшествия
Выходца из России ранили при попытке ограбления в Мексике
Отмечается, что вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.
Наука
Изготовлен «супермагнит», способный удержать энергию Солнца
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина
Новосибирская "Сибирь" обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче Кубка Гагарина.
Политика
Новым заместителем мэра Барнаула станет Юрий Еремеев
Глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев станет заместителем мэра города.
Кино
Сериал «Сваты» покинула Людмила Артемьева
В ближайшем будущем на экраны выйдет седьмой сезон сериала «Сваты».
Здоровье
Медики: коронавирус может стать хроническим заболеванием
Зафиксированные в Китае повторные случаи заболевания коронавирусом могут быть связаны с тем, что иммунная система человека просто не успевает приспособиться к мутациям вируса.
Энергетика
Бензин в России не подешевеет из-за обвала цен на нефть
Оптовые цены в России упали куда меньше - примерно на 4,4-4,9%. Тонна бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 10 марта подешевела до 44,2 тыс. рублей, АИ-95 - до 45,7 тыс. рублей.
Здоровье
Врач рассказал о вреде для здоровья от частого мытья рук
Слишком частое, более шести раз в день, мытье рук с использованием моющих средств пересушивает кожу и смывает с нее защитный слой полезных бактерий.
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Происшествия
По карте советского Генштаба историк дошел до ареста
Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.