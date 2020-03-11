Политика
ВедомостиБайден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Всего по результатам вторника будут распределены голоса 352 делегатов. Они на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты США от демократической партии. Ранее предварительные выборы прошли в 18 штатах, по их итогам за Байдена 670 делегатов, за Сандерса – 574.
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Политика
Зеленский пообещал завершить земельную реформу на Украине
Киев, 11 марта 2020, 08:37 — REGNUM Правительство Украины и президент Украины Владимир Зеленский несут ответственность за земельную реформу и доведут её до конца.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки
Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.
Политика
Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение
Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Здоровье
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Рязани превышен на 17,5 %
На прошедшей неделе показатель заболеваемости населения Рязанской области гриппом и ОРВИ регистрировался на уровне пороговых значений, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Политика
Путин объяснил введение США санкций против «Северного потока-2»
Путем введения санкций против «Северного потока-2» США пытаются обеспечить себе преимущество на рынке и поставлять свой сжиженный газ в Европу.
Футбол
УЕФА не намерен отменять Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел экстренное совещание касательно возможного переноса или отмены чемпионата Европы - 2020 в связи с распространением мировой эпидемии китайского коронавируса.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Глава Минэрго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что цены на бензин в стране не взлетят вслед за резким падением стоимости нефти.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Энергетика
«Силу Сибири» временно приостановят на профилактику
Работа газопровода "Сила Сибири" будет приостановлена для проведения профилактических работ.
Хоккей
Панарин вышел на 4-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает результативное выступление, благодаря чему вышел на 4-е место в бомбардирской гонке НХЛ.
Киберспорт
Состоялся релиз многопользовательского шутера Call of Duty: Warzone
Сегодня, 10 марта, состоялся релиз «королевской битвы» Call of Duty: Warzone. Об этом сообщается на официальном сайте разработчиков проекта.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Названы товары, которые подорожают из-за ослабления рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Экономика
Украинский нацбанк бросился спасать гривну
«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
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