Политика

ВедомостиВедомостиБайден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Всего по результатам вторника будут распределены голоса 352 делегатов. Они на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты США от демократической партии. Ранее предварительные выборы прошли в 18 штатах, по их итогам за Байдена 670 делегатов, за Сандерса – 574.
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Политолог спрогнозировал выход Сандерса из президентской гонки

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СМИ: Байден лидирует на праймериз демократов в четырёх из шести штатов

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Бывший вице-президент разгромил Берни Сандерса и почти гарантировал себе выдвижение против Дональда Трампа

Коммерсантъ03:29
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Все школы Липецкой области закрывают на карантин

Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:56
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Максим Шевченко о том, почему Путин «обнулился»

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Свободная Пресса вчера в 09:47
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В iOS 14 появится меню приложений, как в Android

В мобильной операционной системе iOS 14 появится меню приложений, как в Android. Однако реализация этого меню будет несколько иной.
UfaTime.ru вчера в 16:19
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Эксперты Роскачества рассказали о пользе, которую приносит здоровью употребление итальянской пасты.
Дни24 04:53
Политика

Шнуров посвятил стихотворение Путину

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Общество

Член международной делегации в Китае по коронавирусу: Прививки можно будет делать в середине 2021 года

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Фонтанка.Ру 04:50
Экономика

Всплеск продаж смартфонов в марте в РФ связан с праздничными выходными

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Финмаркет вчера в 11:43
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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
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«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Матч ТВ вчера в 20:43
Общество

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Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
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После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
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Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
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В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера

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РИА Новости 04:15
Политика

Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Lenta.ru 03:31
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Общество

Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии

Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
ТАСС 04:02
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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По карте советского Генштаба историк дошел до ареста

Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
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Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов

«Лейпциг» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1\8 финала турнира немецкий клуб обыграл «Тоттенхэм».
Vprognoze.ru вчера в 17:55
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«Следовательно, нельзя исключать, что власть готова спускать на тормозах рост курса доллара до уровня показателей первой половины 2019 года», — подчеркнул специалист.
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