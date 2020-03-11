Политика
ВедомостиБайден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Всего по результатам вторника будут распределены голоса 352 делегатов. Они на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты США от демократической партии. Ранее предварительные выборы прошли в 18 штатах, по их итогам за Байдена 670 делегатов, за Сандерса – 574.
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Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Политика
В Госдуме обнуление президентских сроков решили обсудить с Путиным
Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что ее депутаты поддержат поправку об обнулении президентских сроков в связи с принятием новой Конституции.
Общество
Совфед одобрил снижение возраста выхода на негосударственную пенсию
Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Политика
Максим Шевченко о том, почему Путин «обнулился»
Решение отказаться от снятия ограничений по срокам Путин объяснил тем, что в будущем, когда политическая, экономическая, социальная сферы обретут внутреннюю устойчивость и зрелость, а государство станет более мощным и защищенным от внешних угроз, потребуется принцип сменяемость власти, который бы обеспечил динамику развития страны.
Гаджеты
В iOS 14 появится меню приложений, как в Android
В мобильной операционной системе iOS 14 появится меню приложений, как в Android. Однако реализация этого меню будет несколько иной.
Общество
В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья
Эксперты Роскачества рассказали о пользе, которую приносит здоровью употребление итальянской пасты.
Политика
Шнуров посвятил стихотворение Путину
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Общество
Член международной делегации в Китае по коронавирусу: Прививки можно будет делать в середине 2021 года
Александр Семенов был членом делегации, которая по заданию Всемирной организации здравоохранения посетила в том числе китайский Ухань.
Экономика
Всплеск продаж смартфонов в марте в РФ связан с праздничными выходными
В салонах "Билайна" 9 марта был отмечен рост продаж Samsung на 45% по сравнению со 2 марта, продажи Apple увеличились на 49%.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Общество
На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса
Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки
После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Происшествия
В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера
Московские следователи проверят информацию из СМИ об избиении группой подростков на юго-востоке Москвы мужчины, заступившегося за пенсионера, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
Политика
Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Общество
Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии
Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Происшествия
В Якутске нашли контейнер с сотней собак и кошек с перерезанным горлом
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Происшествия
По карте советского Генштаба историк дошел до ареста
Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Кино
Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
Технологии
Произошел сбой в работе Twitter
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Футбол
«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
«Лейпциг» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1\8 финала турнира немецкий клуб обыграл «Тоттенхэм».
Финансы
Эксперт: Нацбанк Украины не очень стремится сдерживать рост доллара
«Следовательно, нельзя исключать, что власть готова спускать на тормозах рост курса доллара до уровня показателей первой половины 2019 года», — подчеркнул специалист.