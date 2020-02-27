с чего всё началось

23 февраля сообщалось, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии с 46,6% голосов. Второе место с большим отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,2% голосов.

Байден лидирует на праймериз в Южной Каролине

Общество В ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik.

Футбол ФК «Ростов» обратится в РФС с жалобой на судейство в матче с «Ахматом» Представители ФК "Ростов" обратятся в российский футбольный союз по поводу судейства в матче 20-го тура РПЛ с "Ахматом", который прошел 29 февраля в Грозном и завершился со счетом 1:1. Об этом сообщил портал sports.ru со ссылкой на спортивного журналиста Сергея Егорова.

Общество 25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.

Общество После убийства Листьева его жена странно себя вела Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.

Общество В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.