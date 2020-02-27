Политика

ИзвестияИзвестияБайден лидирует на праймериз в Южной Каролине

23 февраля сообщалось, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии с 46,6% голосов. Второе место с большим отрывом занимает бывший вице-президент США Джо Байден, набравший 19,2% голосов.
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Вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина сообщает New York Times
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