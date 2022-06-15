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Байден может пересмотреть введенные Трампом пошлины на китайские товары

Лидер США Джозеф Байден намерен избавиться от некоторых торговых пошлин на продукты из Китая.
Pravda.Ru
По данным Axios, в Белом доме обсуждают снятие пошлин с потребительских тарифов, тогда как отмену тарифов на промышленные товары издание называет менее вероятным.
РБК
Нынешняя глава американского Минфина Джанет Йеллен не верит, что «тарифная политика является панацеей, когда речь идет об инфляции», но считает, что отмена некоторых из пошлин стала бы обоснованной.
РБК
В 2018 году Трамп ввел пошлины в размере 25% на китайские товары общей стоимостью $50 млрд, обвинив Пекин в «нечестных методах торговли» и краже американских технологий.
РБК

Подробнее о событии

Байден может пересмотреть введенные Трампом пошлины на китайские товары
Finam.Ru04:30
NYT: Байден планирует отменить антикитайские пошлины Трампа и снизить инфляцию
Pravda.Ru04:23
Байден рассматривает возможность отмены антикитайских пошлин Трампа
RuNews24.ru02:47
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