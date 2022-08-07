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Байден надеется на поддержку Палаты представителей в борьбе с инфляцией

Президент США Джо Байден заявил, что ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона.
РИА Новости
Как сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой.
РИА Новости
Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
РИА Новости
Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов.
ПРАЙМ

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Байден ожидает одобрения палатой представителей «закона о борьбе с инфляцией»
Профиль17:00
Байден намерен бороться с инфляцией за счёт снижения расходов семей и сокращения дефицита бюджета
Ореанда-Новостивчера в 16:43
Байден сообщил о законопроекте, направленном на борьбу с инфляцией
Общественная служба новостейвчера в 16:24
Байден направил в палату представителей законопроект по снижению инфляции
ИА Красная Веснавчера в 16:37
Байден ждет одобрения закона по борьбе с инфляцией
Московский Комсомолецвчера в 16:35
Байден надеется на поддержку Палаты представителей в борьбе с инфляцией
REGNUMвчера в 16:41
Байден заявил, что ждет одобрения закона по борьбе с инфляцией палатой представителей
РИА Новостивчера в 16:11

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