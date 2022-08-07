REGNUMБайден надеется на поддержку Палаты представителей в борьбе с инфляциейПрезидент США Джо Байден заявил, что ждет одобрения палатой представителей своей инициативы по борьбе с инфляцией и готов подписать норму в качестве закона.РИА НовостиКак сообщалось, демократы провели в сенате законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой.РИА НовостиЗаконопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов - на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.РИА НовостиВошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMИА Красная ВеснаЯмал-МедиаПолитическая ЭкспертизаПрофильПолитРоссияПодробнее о событииБайден ожидает одобрения палатой представителей «закона о борьбе с инфляцией»Профиль17:00Байден намерен бороться с инфляцией за счёт снижения расходов семей и сокращения дефицита бюджетаОреанда-Новостивчера в 16:43Байден сообщил о законопроекте, направленном на борьбу с инфляциейОбщественная служба новостейвчера в 16:24Байден направил в палату представителей законопроект по снижению инфляцииИА Красная Веснавчера в 16:37Байден ждет одобрения закона по борьбе с инфляциейМосковский Комсомолецвчера в 16:35Байден надеется на поддержку Палаты представителей в борьбе с инфляциейREGNUMвчера в 16:41Байден заявил, что ждет одобрения закона по борьбе с инфляцией палатой представителейРИА Новостивчера в 16:11Показать ещёОценить8Поделиться