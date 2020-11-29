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Джо Байден получил травму во время игры с собакой

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Национальная служба новостей
РБК
ТК Звезда
Известия
Демократ Джо Байден, объявленный американскими СМИ победителем на выборах президента в США, вывихнул лодыжку во время игры со своей собакой.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Байдену поставили диагноз после полученной при игре с собакой травмы

Lenta.ru19:17
RT на русском

Байдену диагностировано растяжение ноги

RT на русском19:02
РБК

Байден подвернул ногу при игре с собакой

РБК16:21
РЕН ТВ

Байдену поставили диагноз после падения во время игры с собакой

РЕН ТВ18:41
ТАСС

Байден вывихнул лодыжку

ТАСС17:09
Взгляд.ру

Байдену потребовалась медицинская помощь

Взгляд.ру16:46
РИА Новости

Стал известен диагноз Байдена

РИА Новости18:58

Кандидатов на пост главы Минздрава отобрали в Хабаровском крае

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на пост претендуют заместитель главврача детский клинической больницы №9 имени Сперанского Юрий Бойченко, хирург-травматолог городской поликлиники №11 Хабаровска Александр Латынников, индивидуальный предприниматель Валентина Требунских, а также бывший заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова.
EastRussia23:31

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Уведомления о налогах и ограничения для микрофинансовых организаций В декабре россияне смогут получить не только уведомления о льготах, но и напоминания о задолженностях по налогам, штрафам и пеням.
Известия16:02

WSJ узнала о роли украинских лоббистов в санкциях США по Nord Stream 2

Группе украинских лоббистов удалось оказать влияние на процесс разработки американских санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.
РБК23:21

Полкило марихуаны нашли полицейские в гараже в Синегорске

Как рассказали в областном УМВД, во время оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нагрянули в кооперативный гараж по улице Шахтёрской в Синегорске, где обнаружили пластиковый контейнер с запрещенным веществом - марихуана.
АСТВ22:29

Медики назвали очевидные признаки высокого уровня холестерина

На начальной стадии симптомы болезни слабо выражены, и люди обычно их игнорируют, однако мёрзнущие ступни ног могут указывать на слишком высокий уровень холестерина, а значит, риск поражения артерий.
Говорит Уфавчера в 10:15