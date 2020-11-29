Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на пост претендуют заместитель главврача детский клинической больницы №9 имени Сперанского Юрий Бойченко, хирург-травматолог городской поликлиники №11 Хабаровска Александр Латынников, индивидуальный предприниматель Валентина Требунских, а также бывший заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова.
Группе украинских лоббистов удалось оказать влияние на процесс разработки американских санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.
Как рассказали в областном УМВД, во время оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка нагрянули в кооперативный гараж по улице Шахтёрской в Синегорске, где обнаружили пластиковый контейнер с запрещенным веществом - марихуана.