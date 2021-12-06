"Президент Байден проведет переговоры с президентом (Украины - ред.) Зеленским в ближайшие дни", - сообщил на брифинге представитель администрации США в преддверии запланированного на вторник разговора президентов США и России.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что штамм коронавируса "омикрон" может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках переговоров с президентом США Джо Байденом, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Британия будет использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» в отношении Украины.
Система WebMoney по требованию Центробанка на полгода приостановила операции пополнения и перевода для АО «ККБ» (Консервативный коммерческий банк), «гаранта» и расчетного банка системы по рублевым кошелькам.