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Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому

Президент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.
Взгляд.ру
"Президент Байден проведет переговоры с президентом (Украины - ред.) Зеленским в ближайшие дни", - сообщил на брифинге представитель администрации США в преддверии запланированного на вторник разговора президентов США и России.
РИА Новости
Как рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прямого эфира общения лидеров не будет.
Известия
Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.
Lenta.ru

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