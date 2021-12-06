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Байден намерен после переговоров с Путиным позвонить Зеленскому

Президент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.
Взгляд.ру
До разговора Байдена с Путиным, который состоится 7 декабря, с Зеленским поговорит госсекретарь Энтони Блинкен, сообщил сотрудник Белого дома.
РБК
Как рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прямого эфира общения лидеров не будет.
Известия
Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.
Lenta.ru

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