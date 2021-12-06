Взгляд.руБайден намерен после переговоров с Путиным позвонить ЗеленскомуПрезидент США Джо Байден переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским после разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил представитель администрации США.Взгляд.руДо разговора Байдена с Путиным, который состоится 7 декабря, с Зеленским поговорит госсекретарь Энтони Блинкен, сообщил сотрудник Белого дома.РБККак рассказывал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прямого эфира общения лидеров не будет.ИзвестияПредполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьНовостной фронтНовостной фронтРЕН ТВРБКПрофильИзвестияРамблерЦарьградLife.ruНовый ДеньRT на русскомФАНГазета.RuПодробнее о событииЭксперт: Путин и Байден в контексте Украины обсудят систему безопасности в Европе в целомТАСС19:12Байден проверил единство Запада до переговоров с ПутинымBFM.ru17:33Белый дом сообщил, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с ПутинымРИА Новостивчера в 12:37Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с ЗеленскимИнтерфаксвчера в 13:01Байден переговорит с Зеленским после беседы с ПутинымГазета.Ruвчера в 12:48Байден после переговоров с Путиным планирует позвонить ЗеленскомуRT на русскомвчера в 12:45Байден намерен провести переговоры с Зеленским после беседы с ПутинымИзвестия17:10Показать ещёОценить224Поделиться