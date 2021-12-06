Американский лидер Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, высокопоставленный представитель администрации США.

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