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Байден намерен провести переговоры с Зеленским после беседы с Путиным

Американский лидер Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, высокопоставленный представитель администрации США.В источнике

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