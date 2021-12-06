ИзвестияБайден намерен провести переговоры с Зеленским после беседы с ПутинымАмериканский лидер Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил в понедельник, 6 декабря, высокопоставленный представитель администрации США.В источникеИзвестияИзвестияНовостной фронтРБКРЕН ТВПрофильRT на русскомЦарьградLife.ruРамблерНовый ДеньФАНГазета.RuПодробнее о событииБайден проверил единство Запада до переговоров с ПутинымBFM.ru17:33Байден намерен провести переговоры с Зеленским после беседы с ПутинымИзвестия17:10Байден планирует поговорить не только с Путиным, но и с ЗеленскимИнтерфаксвчера в 13:01Байден переговорит с Зеленским после беседы с ПутинымГазета.Ruвчера в 12:48Байден после переговоров с Путиным планирует позвонить ЗеленскомуRT на русскомвчера в 12:45В США заявили, что Байден приветствует возможность прямого диалога с ПутинымТАССвчера в 12:34Белый дом сообщил, что Байден переговорит с Зеленским после разговора с ПутинымРИА Новостивчера в 12:37Показать ещёПоделиться