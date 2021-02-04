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SM News
SM News

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать и обсуждать противоречия с Россией

В ходе брифинга Псаки отдельно остановилась на отношения Вашингтона и Москвы. Секретарь Белого дома обратилась к недавнему разговору Путина и Байдена и заявила, что американский лидер "не отошел от позиций".В источнике
С чего всё началось

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАССвчера в 14:24
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Псаки: Байден будет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей

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RT на русскомвчера в 14:42

Байден намерен сотрудничать с Россией

Коммерсантъвчера в 14:46

Байден захотел сотрудничать с Россией и противостоять ей

Lenta.ruвчера в 14:40

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией

Взгляд.рувчера в 14:34

В Белом доме заявили, что Байден намерен сотрудничать с Россией

Газета.Ruвчера в 14:33

Косачев назвал законопроект о санкциях из-за Навального вмешательством в юрисдикцию России

Законопроект американских сенаторов о санкциях против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным является поводом для оказания давления на Россию и вмешательством в юрисдикцию российского судопроизводства.
ТАСС01:39