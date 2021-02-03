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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Байден намерен сотрудничать с Россией

Новый президент США Джозеф Байден настроен сотрудничать с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По ее словам, он также готов прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным о противоречиях между странами.В источнике
С чего всё началось

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия

Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАССвчера в 14:24
Подробнее о событии

В Белом доме рассказали о курсе Байдена в отношении России

RT на русскомвчера в 14:42

Псаки: Байден будет и сотрудничать с Россией, и противостоять ей

Вести.Ruвчера в 14:53

Байден намерен сотрудничать с Россией

Коммерсантъвчера в 14:46

Помощник Байдена обсудил с представителями Польши энергобезопасность Европы

ТАСС16:42

Байден захотел сотрудничать с Россией и противостоять ей

Lenta.ruвчера в 14:40

Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией

Взгляд.рувчера в 14:34

В Белом доме заявили, что Байден намерен сотрудничать с Россией

Газета.Ruвчера в 14:33

Депутат думы ХМАО Андрей Филатов стал третьим кандидатом в мэры Сургута

На четвертый день работы конкурсной комиссии на пост главы Сургута документы подал третий кандидат бывший заместитель губернатора ХМАО, а ныне депутат окружной думы 47-летний Андрей Филатов.
Муксун.fmвчера в 07:33

В Конгресс США повторно внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Сенаторы из Республиканской и Демократической партий внесли в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против России после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.
Коммерсантъ18:39

Посол РФ в США осудил слова адмирала из Пентагона о ядерной войне

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал нездоровыми заявления командующего Стратегическим командованием США адмирала Чарльза Ричарда о необходимости подготовки к ядерной войне с Россией и Китаем, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:29