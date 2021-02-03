Байден намерен сотрудничать с Россией
Новый президент США Джозеф Байден настроен сотрудничать с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По ее словам, он также готов прямо говорить с президентом РФ Владимиром Путиным о противоречиях между странами.В источнике
С чего всё началось
Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией и обсуждать с ней противоречия
Президент США Джо Байден намерен обсуждать не только сферы сотрудничества с Россией, но и напрямую затрагивать противоречия. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ТАССвчера в 14:24
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